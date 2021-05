Sammy Mahdi betreurt verdachtmakingen over opsluiting van kinderen: “Kijk naar het regeerakkoord”

Filezwaar­te opnieuw gestegen in april in vergelij­king met vorig jaar

16:07 In april 2021 zijn op de hoofdwegen in het Vlaams Gewest gemiddeld 443 kilometeruren file per werkdag vastgesteld. Daarmee ligt de filezwaarte bijna zeven keer hoger dan in april 2020, toen het om 65 kilometeruren ging. In vergelijking met april 2019 is er echter nog steeds sprake van een daling, blijkt uit gegevens van Statistiek Vlaanderen.