Samen wat chillen? Recht naar de cel. Is dat nog in proportie?

Onze opinie. Europarle­ments­lid József Szájer kreeg een boete en werd thuis afgezet. Hij zat geen uren in de cel

7:45 Het drinken van een Breezer als veertienjarige met zes vrienden kan verstrekkende gevolgen hebben. En dan hebben we het niet over de houten kop waarmee dat vieze alcoholische limonadedrankje je kan opzadelen. Een nachtje op de grond van het politiecommissariaat. Een hele dag in een vuile doorgangscel. Je zou voor minder van de Breezer afblijven. We zouden erom kunnen lachen, maar het is om van te huilen.