Salah Abdeslam tijdens proces aanslagen: “Grote onrechtvaardigheid dat ik hier in beschuldigdenbox zit”

Vandaag op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 worden de beschuldigden verhoord. Osama Krayem beroept zich op zijn zwijgrecht. Intussen heeft ook Abdeslam het woord gekregen. “Het is een grote onrechtvaardigheid dat ik hier in de beschuldigdenbox zit”, reageert hij.

Krayem had eerder al aangekondigd dat hij niet zou spreken tijdens zijn ondervraging. Hij vroeg vandaag om terug te keren naar het cellencomplex, waarop voorzitter Laurence Massart hem vroeg of hij zich beroept op zijn zwijgrecht. Daarop antwoordde Krayem positief. Zoals eerder tijdens het proces weigerde Krayem recht te staan op vraag van de voorzitter. Gisèle Stuyck, de advocate van Krayem, had eerder beloofd om meer duidelijkheid te verschaffen over zijn motieven op het moment van de ondervraging.

De zes andere beschuldigden zitten wel in de box en ook Smail Farisi, die als vrije man verschijnt, is vandaag aanwezig. Zijn jongere broer Ibrahim is niet aanwezig bij het begin van de zitting. De verhoren van de beschuldigden beginnen met de vragen over de persoonlijkheid van de beschuldigden. Daarna volgt een kruisverhoor over verschillende thema’s.

Abdeslam: “Grote onrechtvaardigheid dat ik hier in de beschuldigdenbox zit”

Salah Abdeslam antwoordde negatief op de vraag of hij betrokken was bij de feiten die leiden tot de aanslagen in metrostation Maalbeek en Brussels Airport. Hij zei ook dat hij niet deelnam aan de activiteiten van een terreurgroep. Abdeslam reageerde vijandig op de eerste vragen van Massart. Toen ze de uitspraak over de schietpartij in de Driesstraat in Vorst ter sprake bracht, beet Abdeslam haar toe: “Ik kan er ook over praten als je wil.”

“Het proces in de Driesstraat had nooit mogen plaatsvinden. Het was een voortzetting van het proces over de aanslagen van 13 november 2015. Iemand die een overval pleegt en daarna gepakt wordt, krijgt toch ook geen twee processen? Na Parijs was ik op de vlucht in Vorst. Ze hebben me ten onrechte twee processen aangedaan”, zei Abdeslam.

“Het is een grote onrechtvaardigheid dat ik hier in de beschuldigdenbox zit”, zei Abdeslam ook. “Volgens het parket zitten de schuldigen in de box van de aanslagen van 22 maart 2016, maar dat is niet zo. Ik zit sinds 18 maart 2016 in de cel en de plannen ontstonden de dag na mijn arrestatie.”

Volgens Abdeslam heeft hij ook de prijs betaald voor wat anderen gedaan hebben in Parijs. Hij ging niet in beroep tegen de uitspraak, omdat hij niet opnieuw het strenge gevangenisregime wou ondergaan, klonk het. Bovendien was hij uitgeput na tien maanden proces. “Ze wilden geen rechtvaardigheid, maar voorbeelden. Dat is daar gebeurd, hier zullen we nog zien.”

Volledig scherm Mohamed Abrini, een van de beschuldigden tijdens het proces van de aanslagen van 22 maart 2016. © Photo News

Abrini: “Voor mij is het hier een theater”

Mohamed Abrini heeft een hobbelig parcours achter de rug, met veel veroordelingen voor diefstal sinds zijn jeugd. “Ik heb veel geld gestolen, het was moeilijk om stoppen als je het gewoon bent om veel geld te hebben”, zei hij daarover. Zijn laatste veroordeling dateert van eind vorig jaar: levenslang, waarvan hij minstens 22 jaar moet uitzitten voor zijn aandeel in de aanslagen van Parijs. Op vraag van de voorzitter verklaarde hij dat hij niet in beroep ging tegen die straf omdat iedereen uitgeput was na tien maanden proces. “Zelfs tegen de doodstraf was ik niet in beroep gegaan”, zei hij.

“Iedereen weet, in Parijs en hier ook, dat wij ons op de achtergrond bevonden”, aldus Abrini. “We zijn veroordeeld voor wat anderen hebben gedaan, om de publieke opinie tevreden te stellen. Als ze de bazen hadden kunnen vatten, denk ik niet dat de broers Farisi hier waren geweest, of Hervé Bayingana Muhirwa. Als Oussama Atar of Abdelhamid Abaaoud opgepakt waren geweest, dan waren wij op de achtergrond beland. Maar jullie hebben ze niet gevat en moeten iemand berechten.”

“U hebt hier hetzelfde gevoel?”, vroeg de voorzitter. “Voor mij is het hier een theater, het parket zit hier, iedereen draagt kostuums. U wil iemand berechten, maar het zijn de staatshoofden die beslissingen genomen hebben, en de bazen van IS, en wij zitten ertussen”, aldus Abrini.

Volledig scherm Hervé Bayingana Muhirwa. © Photo News

El Makhoukhi bekent: “Als ik eerlijk was geweest, had ik hier niet gestaan”

Beschuldigde Bilal El Makhoukhi (34) heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de feiten die geleid hebben tot de aanslagen in metrostation Maalbeek en Brussels Airport. Hij zei ook dat hij in juli 2022 overtuigd werd door zijn advocaten om zijn rol toe te geven en hij zei dat hij niet verder zou liegen over de feiten.

El Makhoukhi zei dat hij medebeschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa kende via een gemeenschappelijke vriend en dat ze samen op café gingen, maar dat dat gebeurde met andere vrienden erbij. El Makhoukhi bevestigde ook dat hij Abdelhamid Abaaoud leerde kennen aan het front in Syrië, het brein achter de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Hij kende hem niet vanuit Brussel. Najim Laachraoui, een van de leidersfiguren van de terreurcel, die zich opblies in Zaventem, kende hij van een moskee in Schaarbeek. El Makhoukhi gaf toe dat hij in twee periodes samen met hem aan het front zat in Syrië. Hij ging Laachraoui ook mee ophalen aan de grens toen die naar Syrië afreisde.

Tot slot ontkende El Makhoukhi nog dat hij samen met Laachraoui opgepakt werd in 2012 op een Sharia4Belgium-betoging. “Ik was niet aan het betogen”, zei El Makhoukhi. “Ik was misschien in de buurt, maar had met de betoging niks te maken. Nadien zaten we natuurlijk wel samen in de cel. Toen de voorzitster hem enkele positieve eigenschappen voorlegde die hem werden toegeschreven, zei ze dat zijn familie en vrienden hem eerlijk noemden. “Als ik eerlijk was geweest, had ik hier niet gestaan”, antwoordde El Makhoukhi.

Muhirwa erkent “geraakt” te zijn door getuigenissen

Beschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa heeft bij zijn verhoor ontkend de ‘Amine’ uit het dossier over de aanslagen te zijn, iets wat hij al sinds het begin van het onderzoek ontkent. Wel gaf hij toe gedeelde verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Zaventem en Maalbeek te dragen, maar, voegde hij eraan toe, hij zou daar “op het juiste moment” dieper op ingaan.

Tijdens zijn ondervraging confronteerde assisenvoorzitster Laurence Massart Bayingana Muhirwa herhaaldelijk met tegenstrijdigheden uit zijn levensparcours en de feiten van 22 maart 2016. Zo vroeg ze zich openlijk af “wat je hier doet”, nadat ze zijn al bij al normale levensloop had geschetst - met uitzondering van de moord op zijn vader en de genocide in Rwanda, waarna zijn familie op de vlucht sloeg en in België arriveerde. Waarop Bayingana Muhirwa verklaarde dat dat komt “door omstandigheden die ik betreur”.

Uit zijn profielschets bleek ook dat Bayingana Muhirwa goed wou doen voor mensen, wat contrasteert met de aanslagen die veel leed hebben veroorzaakt. Daarop erkende hij “geraakt” te zijn door de getuigenissen. Ook gaf hij toe dat de getuigenissen van de slachtoffers “een belletje deden rinkelen” als hij terugdacht aan de genocide in Rwanda.

Massart ging tijdens het verhoor ook dieper in op Bayingana Muhirwa’s bekering tot de islam. Bayingana Muhirwa omschreef die als eerder toevallig en situeerde die in de lente van 2011, nadat hij eind 2010 een driedelige documentaire over de islam had gezien. Daarna ging hij meerdere maanden op zoek naar meer info over de islam, waarin hij ook op een boek stootte waarin de these werd geopperd dat de Koran niet in contradictie was met de wetenschappen. Zijn bekering kwam er enkele maanden voor de dood van zijn jongere broer Nicholas, die een zware impact had op de familie en ook op Bayingana Muhirwa zelf. De islam was daarin een grote steun voor Bayingana Muhirwa.

Volledig scherm Tijdens proces van de aanslagen van 22 maart 2016. © Photo News