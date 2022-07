Salah Abdeslam overgebracht naar gevangenis in Itter

Salah Abdeslam is vanochtend uit de gevangenis van Fleury-Mérogis, in het Noord-Franse departement Essonne, gehaald en overgebracht naar België. Vanaf oktober staat hij in ons land terecht voor de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016. Dat hebben bronnen die dicht bij de zaak staan gemeld aan persagentschap AFP.

Waarom keert Salah Abdeslam nu al terug naar ons land? Journalist Ken Van Beversluys legt uit:

De in Brussel geboren Fransman werd tussen 08.00 en 08.30 uur opgehaald in de gevangenis door leden van het interventieteam van de Gendarmerie (GIGN). Vervolgens werd hij naar een luchthaven gebracht, waar hij per vliegtuig richting België vertrok, zo schrijven Franse media.

Het Federaal Parket meldde eerder dat de locatie van Salah Abdeslam om veiligheidsredenen niet zou worden bekendgemaakt. Volgens de Franstalige zender ‘RTL-TVI’ zit Abdeslam echter in de gevangenis van de Waals-Brabantse gemeente Itter.

Abdeslam is het enige overlevende lid van de commando’s die op 13 november 2015 130 mensen vermoordden in Parijs en Saint-Denis. Hij werd op 29 juni veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder voorwaardelijke vrijlating door het speciale assisenhof in Parijs. Abdeslam ging niet in beroep tegen het vonnis, waardoor zijn veroordeling definitief is.

Proces in België

Naast Abdeslam moeten ook Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, en de broers Smail en Ibrahim Farisi zich voor het Belgische gerecht verantwoorden. Abrini, beter bekend als ‘de man met het hoedje’, kwam gisteren al aan in België en werd eveneens opgesloten in een gevangenis in het land, zo bevestigen het parket en zijn advocaat Stanislas Eskenazi. Ayari, Krayem en Asufi zullen nog naar ons land worden overgebracht.

Het proces van de aanslagen in België begint in het najaar. De samenstelling van de jury is gepland voor 10 oktober, op 12 september is er een voorbereidende zitting. Het proces zou tot negen maanden kunnen duren.

Abdeslam werd op 18 maart 2016 opgepakt in Molenbeek, nadat hij zich verschillende maanden had kunnen schuilhouden. Hij werd een maand later uitgeleverd aan Frankrijk op basis van een Europees aanhoudingsmandaat. Na het proces in België wordt hij weer naar Frankrijk gebracht om zijn straf uit te zitten. Wanneer alle veroordelingen definitief zijn, kan hij er juridisch gezien ook voor kiezen om zijn straf uit te zitten in ons land, waar hij opgegroeid is en waar zijn familie woont.