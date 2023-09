Salah Abdeslam extra straf opleggen zou “illegaal” zijn, zeggen zijn advocaten, hij haalt uit naar parket: "Ze maken geen enkel onderscheid”

Salah Abdeslam een extra straf geven bovenop zijn levenslange celstraf die hij al kreeg voor de aanslagen in Parijs, zou “illegaal” zijn. Dat zeggen zijn advocaten Delphine Paci en Michel Bouchat woensdag op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016. Ze legden conclusies neer. Abdeslam heeft na afloop van de pleidooien over de conclusies ferm uitgehaald naar de federale procureurs. “Het parket heeft gevraagd om onschuldigen te veroordelen en maakt geen enkel onderscheid. Hoe kan u zo’n onrechtvaardigheid laten passeren? U laat u voor de gek houden door twee personen”, richtte hij zich tot assisenvoorzitter Laurence Massart.

Het debat over de samenloop van misdrijven was aangekondigd, en het federaal parket had in zijn requisitoir al gepleit dat Abdeslam wel degelijk een extra straf kan krijgen. Het vraagt om Abdeslam voor de aanslagen in Maalbeek en Zaventem een levenslange celstraf te geven en een maximale terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar.

“Assisenhof onwaardig”

De advocaten van Abdeslam pleiten woensdag echter dat Abdeslam helemaal geen extra celstraf mag krijgen volgens de wet. De discussie is technisch en draait vooral rond of artikel 62 of artikel 65 van het strafwetboek van toepassing is voor de ‘samenloop van misdrijven’, die zich voordoet wanneer iemand meerdere strafbare feiten pleegt vooraleer hij voor een van de misdaden definitief werd veroordeeld - Abdeslam pleegde de feiten in Brussel voor hij veroordeeld werd in Parijs.

“Het parket haalt demagogische argumenten aan om te vragen om Abdeslam een extra straf te geven. Geen straf uitspreken zou betekenen dat de slachtoffers van vandaag minder waard zouden zijn dan die van Parijs. Dat is een assisenhof onwaardig”, aldus Delphine Paci. “De ernst van de feiten wordt niet tegengesproken. Abdeslam is veroordeeld tot een ‘onsamendrukbare’ (niet in te korten, nvdr) levenslange gevangenisstraf. Die straf is een feit.”

Volgens de verdediging van Abdeslam is enkel artikel 62 van toepassing, wat betekent dat geen enkele straf nog mag worden uitgesproken en dat enkel de zwaarste straf weerhouden kan worden.

Volledig scherm Abdeslam in gesprek met één van zijn advocaten. © Photo News

Discriminatie

Het is volgens Paci evident dat de ‘onsamendrukbare’ levenslange celstraf van Parijs zwaarder is dan de levenslange celstraf met terbeschikkingstelling die het Belgische federale parket vordert.

De advocate ziet onder meer ook twee grote problemen bij de these van het parket. Zo stelt het dat het om een uniek misdrijf gaat en hij dus twee straffen verdient. Maar zo komt Abdeslam in een minder gunstige positie terecht dan indien hij verschillende feiten zou gepleegd hebben, wat een vorm van discriminatie is. Bovendien riskeert het principe van ‘non bis in idem’ geschonden te worden: “Men zegt dat het gaat over één misdaad, maar men vraag twee straffen”, aldus Paci. “We vragen geen medelijden, we vragen enkel de toepassing van de wet”, besloot Paci.

Abdeslam haalt uit: “Ze maken geen enkel onderscheid”

Salah Abdeslam zelf nam na afloop van de pleidooien over de conclusies het woord. Hij haalde ferm uit naar de federale procureurs.

Volledig scherm Salah Abdeslam. © BELGA

Volgens Abdeslam heeft het parket “urenlang gepleit” om de jury ervan te overtuigen dat de broers-Farisi schuldig waren terwijl ze uiteindelijk vrijuit gingen. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor Sofien Ayari en Hervé Bayingana Muhirwa, die vrijgesproken werden voor de belangrijkste aanklachten: terroristische moord en moordpoging.

“Onrechtvaardig”

Tijdens het requisitoir heeft het parket ditmaal voor de zes die over de hele lijn schuldig werden bevonden dezelfde straf gevraagd. “Ze maken geen enkel onderscheid en vragen levenslang voor iedereen. Voor hen is Najim Laachraoui (die zich opblies in Zaventem, nvdr) gelijk aan Mohamed Abrini, ben ik hetzelfde als Oussama Atar en is Ali El Haddad Asufi hetzelfde als de broers-El Bakraoui (de zelfmoordterroristen van Maalbeek en Zaventem, nvdr). Dit terwijl we ons in een rechtsstaat bevinden. Hoe kan u zo’n onrechtvaardigheid laten passeren?”

“Laat u niet voor de gek houden door twee personen die geen twee zinnen kunnen lezen zonder een fout te maken en geef ons een sprankeltje hoop”, vervolgde Abdeslam. “Ik heb alles gedaan wat u gevraagd hebt, ik heb het spel meegespeeld en vraag u dan ook om niet naar het parket te luisteren.”

Na de tussenkomst van Abdeslam, ging het hof in beraad.