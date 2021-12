"Sabotage" van N-VA volgens vicepremier Gilkinet: kritiek van Franstalige partijen na Overlegcomité groeit

De kritiek van Franstalige partijen over het verloop van het Overlegcomité van afgelopen vrijdag is maandag nog niet gaan liggen. Aan de basis ligt N-VA. “Ik ben boos sinds vrijdag, door de instrumentalisering van het Overlegcomité door N-VA en de gevolgen ervan”, laat vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) optekenen bij de krant ‘Le Soir’.

“We moesten gehaast werken”, is de kritiek van een andere vicepremier, Pierre-Yves Dermagne (PS) bij tv-zender LN24. “Er is een probleem met de methode, de organisatie en communicatie van de Overlegcomités.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft problemen met de houding van Vlaams minister-president Jan Jambon. “Een Overlegcomité samenroepen via de pers, zoals de Vlaamse minister-president deed, is geen nuttige manier om ermee om te gaan, op een rustige manier”, zegt hij bij radiozender Bel RTL.

Sinterklaasshows in het Antwerps Sportpaleis

Volgens vicepremier Gilkinet in ‘Le Soir’ is verhaal rond de Sinterklaasshows in Antwerpen waarheidsgetrouw. Het gerucht doet sinds vrijdag de ronde in Franstalige media dat Jambon aan de federale regering vroeg om een Overlegcomité te organiseren om grote binnenactiviteiten vóór het weekend te verbieden. Dat op vraag van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Daardoor zou die als burgemeester van Antwerpen de evenementen niet op het laatste nippertje moeten annuleren. Op die manier duizenden kinderen teleurstellen, zou politiek slecht uitkomen.

“Als dit klopt, dan bevinden we ons in een onaanvaardbare politieke situatie”, reageert Georges-Louis Bouchez op maandag bij Bel RTL. “Ik beschuldig niemand, maar ik zie het gerucht overal. Het is logisch om in een democratie transparant te werk te gaan. Parlementsleden zullen de betrokken ministers moeten ondervragen.”

“Onverantwoordelijke houding”

“De houding van de N-VA in verband met het bestrijden van de coronapandemie is compleet onverantwoordelijk. Het is die partij die ons ervan weerhoudt om op bepaalde momenten de nodige maatregelen te treffen. Zo stonden ze op de rem toen er meer vaccinaties in Vlaanderen waren. Hun houding heeft het hele Overlegcomité beïnvloed, waardoor we niet op een optimale manier kunnen handelen”, zegt Gilkinet bij ‘Le Soir’, waar hij zelfs spreekt van “sabotage”.

Globaal valt de groene politicus de manier van werken van de federale regering aan, wat eind november ook bij de Franstalige socialisten van PS te horen was. Premier De Croo verdedigde zich toen na die scherpe kritiek. “Ik geef nu een alarmsignaal over de werkmethode, om beslissingen te nemen in verband met het zorgpersoneel, de scholen, de cultuursector en de samenleving in het algemeen”, zegt Gilkinet in het interview.

PS en Ecolo vormen een front

De PS en Ecolo, beide partijen in de regering van De Croo, vinden zich dus op enkele grote lijnen. Beslissingen moeten beter worden voorbereid, er moet een langetermijnvisie komen en een zekere voorspelbaarheid van maatregelen om het coronavirus in te dammen. Zo roept Pierre-Yves Dermagne van PS bij LN24 nogmaals op een coronabarometer in leven te roepen. Die lijkt er dan ook eindelijk te komen.

Ecolo-vicepremier Gilkinet legt druk om “onze gezondheidszorg te versterken” en “de werkomstandigheden en lonen van zorgmedewerkers te verbeteren”.

“We hebben al een gezondheidszorg die veel geld kost”, volgens MR-voorzitter Bouchez. Hij stelt voor om de organisatie van de zorg te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde typen verpleegkundigen in te zetten op de afdelingen intensive care in plaats van andere.