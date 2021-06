“Sabena-personeel wacht al 20 jaar op uitbetaling door bonden”

EDEGEM Laatste vlucht van Jos Vermeiren (94), de man die zijn volk leerde vliegen: “Zelfs tijdens zijn leger­dienst was hij bij de parachutis­ten, gewoon om veel in de lucht te kunnen zijn”

5 januari De man die zijn volk leerde vliegen, is niet meer. Jos Vermeiren (94) uit Edegem werd dinsdag begraven na een slepende ziekte. Vliegen stond centraal in zijn leven, hij was piloot en vlieginstructeur en stampte mee het zweefvliegcentrum van het Luxemburgse Saint-Hubert uit de grond. “Vliegen was zijn passie, zijn leven.”