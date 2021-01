Rzoska over vaccinatie: “Vlaamse regering heeft geen plan van aanpak en improviseert"

Dat er een kleine versnelling komt voor de woonzorgcentra, is volgens Rzoska een goede zaak. "Maar wat daarna? De Vlaamse regering is niet klaar voor de opschaling nadien en kijkt niet verder dan de eerstvolgende anderhalve meter", aldus Rzoska.



Gisteren raakte bekend dat niet alleen de bewoners van de woon­zorgcentra, maar ook het personeel tegen eind januari een eerste coronaprik krijgt. Dat is een kleine versnelling.

Dat die versnelling er komt, is volgens Björn Rzoska een goede zaak. Maar de voorzitter van de Vlaamse coronacommissie maakt zich wel zorgen over wat daarna komt. De Vlaamse regering is onvoldoende voorbereid op de volgende vaccinatiefase, zegt hij. De bevoegde Vlaamse ministers, ministers Wouter Beke en Bart Somers, hebben "geen plan van aanpak".

Quote De Vlaamse regering heeft enkel naar de volgende anderhalve meter gekeken en niet verder. Er is geen plan van aanpak en dat baart me zorgen Björn Rzoska (Groen)

"Kijk naar Duitsland waar Vlaamse stellingenbouwers al maandenlang mee vaccinatiecentra aan het klaarmaken zijn", klinkt het. "Hier zegt men dat men volgende week gaat samenzitten met de burgemeesters. (...) De Vlaamse regering heeft enkel naar de volgende anderhalve meter gekeken en niet verder. Er is geen plan van aanpak en dat baart me zorgen".

De Groen-fractieleider vreest dat er onvoldoende lessen getrokken zijn uit de ervaringen van vorig jaar. "Na 2020 hadden we gezegd dat het gedaan moest zijn met achterophinken. Ik had gehoopt dat er in 2021 een breuk zou zijn, maar deze Vlaamse regering blijft in hetzelfde bedje ziek".

Versnellling

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) is het niet eens met de kritiek. Hij wijst erop dat er eerst zo’n 750.000 Vlamingen gevaccineerd zullen worden in de woonzorgcentra en ziekenhuizen. De lokale besturen komen in de planning pas in april/mei in beeld, bij het logistieke luik van de vaccinatie bij de brede bevolking.

Somers wil daarvoor begin maart al klaar zijn, dus twee maanden op voorhand. “Want we rekenen op een versnelling”, klinkt het.

Volgens Somers is er eerder al overleg geweest met de lokale besturen en is er ook vandaag nog een gesprek met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Er vertrekt ook een brief naar alle lokale besturen. “Begin volgende week hebben we een eerste draaiboek klaar dat we dinsdag voorstellen aan de gouverneurs en woensdag en donderdag aan de burgemeesters en de eerstelijnszones”, klinkt het.

Volledig scherm Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). © BELGA