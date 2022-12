Ryanair zet buitenlands cabinepersoneel in tijdens stakingsweekend in België

brussel Beschuldig­den terreurpro­ces mogen niet meer dagelijks naakt gefouil­leerd worden

Zes beschuldigden in het assisenproces over de aanslagen van 22 maart mogen niet meer dagelijks naakt gefouilleerd worden. Dat besliste de Brusselse rechter in kortgeding. Voor elke inbreuk moet de Belgische staat een dwangsom van 1.000 euro betalen.

