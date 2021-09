"Ryanair-werknemers in Charleroi moeten zelf betalen voor drugstest"

Een aantal werknemers van lagekostenmaatschappij Ryanair in Charleroi heeft zich in een hotel moeten laten testen op drugsgebruik, waarbij ze zelf ook moesten betalen voor de test. Dat klaagt de christelijke vakbond woensdag aan. De bond heeft de sociale inspectie en het arbeidsauditoraat van Henegouwen op de hoogte gebracht.

Vakbondsman Didier Lebbe zegt voor alle duidelijkheid niet tegen het principe te zijn van dergelijke bloedtesten om drugsgebruik na te gaan, integendeel. De test is ook wettelijk voorzien.



Maar het afnemen van de test komt toe aan de arbeidsgeneesheer, aldus Lebbe. In dit geval werden Ryanair-werknemers die in Charleroi zijn gebaseerd, door Crewlink (een onderaannemer van Ryanair) gesommeerd om zich in een hotel nabij de luchthaven van Charleroi te laten testen. Ze moesten ook zelf 50 euro betalen voor de test. Het bedrag kon van hun eerstvolgende salaris afgehouden worden.

Volgens een interne mededeling dreigde Crewlink ermee om werknemers die zouden weigeren, van het werkrooster te halen. En het vroeg de mensen om niet tijdens hun werkuren, maar daarbuiten de test te laten afnemen.

“Volledig illegaal”

Volgens Lebbe is Crewlink in België een "volledig illegale" onderneming. "Niet alleen wordt deze onderneming geacht niet meer actief te zijn in België, bovendien heeft ze het recht niet om zich te laten betalen voor die tests", zegt de vakbondsman.

Crewlink was in het verleden actief in België. Veel Ryanair-werknemers waren bij Crewlink in dienst, waar ze slechtere voorwaarden kregen dan bij Ryanair zelf. In februari 2019 kwamen directie en vakbond overeen dat alle werknemers bij Ryanair zelf een contract zouden krijgen. Crewlink zou zijn Belgische activiteiten stopzetten.

Maar volgens Lebbe is Crewlink toch nog actief in België, en levert het sinds enkele weken zelfs weer personeel voor Ryanair-vluchten.