Ryanair verlengt contract met luchthaven van Charleroi tot 2028

In een interview met L'Echo en De Tijd verklaarde Michael O'Leary, CEO van Ryanair, dat de Ierse maatschappij geen subsidies van het Waals Gewest heeft ontvangen en dat er andere redenen waren om voor Charleroi te kiezen. "Wij krijgen nergens subsidies. Van niemand. Het enige wat we doen, is onderhandelen over tarieven. Kijk naar de supermarkten. Je zegt toch ook niet dat Aldi en Lidl door hun leveranciers worden gesubsidieerd? Ze hebben gewoon grotere kortingen bedongen bij hun leveranciers in het belang van hun klanten," verdedigt hij.