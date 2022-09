Ryanair verlaat Zaventem wegens niet-concurrentieel: is dit nu een tik voor onze nationale luchthaven, en zullen nog maatschappijen volgen?

Nu Plopsaland zijn prijzen verhoogt: hoeveel betaal je in andere pretparken voor een ticket?

Een ticket voor Plopsaland kost sinds deze maand 2 euro meer: 45,5 euro voor een dagticket. Daarmee is het het duurste pretpark van het land. “We kunnen niet anders”, zuchten ze bij Plopsa. Maar voorlopig is het wel het enige pretpark dat z’n prijzen opkrikt. Bekijk hierboven hoeveel een ticketje in andere parken kost.

