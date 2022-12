Ryanair-steward die met 11 collega’s samenwoont, getuigt waarom hij gaat staken: “Wie te weinig parfum en sandwiches verkoopt, krijgt een brief”

Vertrek jij straks op skivakan­tie? Check of je voldoende verzekerd bent: “Hiervoor is een extra reisbij­stand interes­sant”

Een ongeluk op de skipiste is snel gebeurd. Dus kan je maar beter goed verzekerd zijn voor je naar de sneeuw trekt. Welke verzekering dekt welke kosten? Hoe verloopt de zorg in de populaire skioorden? En kan je als toerist zomaar in elk ziekenhuis terechtkomen? Directeur Lies Durnez van Mutas, de alarmcentrale van de ziekenfondsen, beantwoordt belangrijke vragen. “Een repatriëring van je auto of reisgenoten zit niet in je ziekteverzekering.”

27 december