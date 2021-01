Ryanair roept Belgische regering op luchthaven- en landingstarieven te verlagen

Melikan Kucam (N-VA) veroor­deeld tot 8 jaar cel voor mensensmok­kel en corruptie: “Politieke afrekening, berust op jaloezie”

12 januari De Mechelse politicus Melikan Kucam (N-VA) wordt veroordeeld tot 8 jaar cel, met daarbovenop een boete van 696.000 euro. Ook zijn 23-jarige zoon Emanuël en vrouw Birsen Yaramis (41) kregen een gevangenisstraf. Melikan Kucam (46) had onder voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lijsten samengesteld van 246 christelijke vluchtelingen uit Syrië die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Die vluchtelingen moesten volgens de rechter tussen 2.150 en 7.500 euro betalen voor zo’n plaatsje op de lijst, terwijl de procedure eigenlijk gratis was. Francken zegt in een reactie dat hij “een zware straf gepast” vindt. Tijdens het proces had Kucam beweerd dat ze “van een mug een olifant” maken.