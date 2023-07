Ryanair-piloten staken volgend weekend opnieuw in ons land: “Het is onrealistisch om te denken dat we maar 2 dagen zouden staken”

“Ik zag vrienden aftakelen en veranderen in zombies. Iemand moest zelfs zijn blaas laten verwijde­ren”: Liv* was jarenlang verslaafd aan ketamine

Een middel om paarden te verdoven wordt steeds populairder als partydrug. Dat blijkt uit onderzoek van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Liv*, een schuilnaam, was jarenlang verslaafd aan ketamine, vandaag is ze tien maanden clean. Ze vertelt hoe de drug haar in zijn greep had. “Het was zo normaal als elke dag eens naar het toilet gaan.”