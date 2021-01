Ryanair dient klacht in tegen staatssteun voor Brussels Airlines

Binnenland Raadkamer gelast vrijlating onder voorwaar­den van Fornieri in dos­sier-Ne­thys

26 januari De raadkamer van Luik heeft de vrijlating onder voorwaarden gelast van François Fornieri. Dat hebben zijn advocaten in een persbericht bekendgemaakt. François Fornieri, CEO van het beursgenoteerde biotechbedrijf Mithra, werd donderdagavond na twee dagen verhoor aangehouden in het kader van het dossier-Nethys en beschuldigd van verduistering gepleegd door een persoon in een openbaar ambt en van misbruik van vennootschapsgoederen.