Ryanair-CEO moet uitleg komen geven in strafonderzoek

Edward Wilson, de CEO van Ryanair, is opgeroepen om tekst en uitleg te geven in het strafonderzoek naar vermoedelijke schendingen van het Belgische arbeidsrecht. Dat heeft arbeidsauditeur Charles-Eric Clesse gemeld, die zo berichten in De Standaard en Le Soir bevestigt. Het sociaal dossier over de Belgische activiteiten van de lagekostenmaatschappij is ondertussen volledig in handen van het gerecht.

Het arbeidsauditoraat van Henegouwen heeft beslist om alle dossiers over schendingen van de sociale wetgeving door het Ierse bedrijf in België te bundelen en onder de controle van het gerecht te brengen. Tot nu toe werden de dossiers beheerd door de sociale inspectie, die al twee jaar een onderzoek voert naar verschillende schendingen van de sociale regelgeving.

Er werden al een veertigtal klachten verzameld van werknemers in Zaventem en Charleroi over verschillende schendingen van de arbeidswetgeving bij de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast is er volgens de arbeidsauditeur een luik in het onderzoek rond schijnzelfstandigen, maar nu worden beide luiken dus samengevoegd.

Vakbond

Ryanair-CEO Edward Wilson werd door het arbeidsauditoraat opgeroepen om uitleg te komen geven over het dossier. "Ik zou graag hebben dat de inspectiediensten hem persoonlijk ontmoeten om hem te ondervragen", aldus Charles-Eric Clesse. "Hij kan zich momenteel door de coronacrisis niet verplaatsen. We zouden hem naar de paasvakantie moeten kunnen ontmoeten, aangezien België in principe tegen dan de grenzen weer opent."

Vakbond CNE is niet tevreden met de beslissing van het arbeidsauditoraat om het dossier over te nemen van de sociale inspectie. Ze heeft nu geen gesprekspartner meer in het dossier, zei secretaris van de Franstalige christelijke vakbond CNE Didier Lebbe, aan Le Soir.

Geen officieel kanaal

"De sociale inspectie heeft uitgelegd dat alles nu via juridische weg zal gebeuren en dat ze niet meer met ons mag praten. Wanneer we zagen dat Ryanair bepaalde verplichtingen niet nakwam, bijvoorbeeld over rechten van zwangere vrouwen of het respecteren van de lonen, konden we ons steeds wenden tot de sociale inspectie en het probleem uitleggen, waarna de inspectie een brief stuurde naar het bedrijf met daarin de regels", legt de vakbondsman uit. "Vandaag hebben we geen officieel kanaal meer dat ons helpt om druk te zetten tegenover Ryanair in concrete gevallen, dag na dag, in afwachting van juridische stappen in het dossier."

Arbeidsauditeur Clesse belooft dat het dossier geen vertraging zal oplopen en geeft ook aan steeds bereid te zijn om de vakbonden te ontmoeten en oplossingen te zoeken voor de werknemers.

Wanneer het dossier afgerond zal zijn, kan hij moeilijk inschatten. "Duizenden documenten moeten geanalyseerd worden, dit is eigenlijk titanenarbeid.”