Ryanair annuleert dit weekend alle vluchten met Belgisch personeel na aangekondigde stakingen in Zaventem en Charleroi

Aantal onderwijs­va­ca­tu­res in drie jaar tijd verdriedub­beld

Tussen 2019 en 2022 is het aantal openstaande vacatures bij het gemeenschapsonderwijs GO! verdriedubbeld. In 2019 ging het nog om 300 openstaande vacatures, terwijl er nu 900 zijn, meldt de onderwijskoepel in een persbericht.

20 april