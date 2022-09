Ruzie tussen Vandenbroucke en beheerder coronavaccins naar kookpunt: “Overheid is onbetrouwbaar, dus willen we stoppen met vaccins leveren”

Het conflict tussen Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Medista is ontspoord. De firma die de coronavaccins beheert, wil niet langer werken voor “een onbetrouwbare overheid”. Omdat Vandenbrouckes nieuwe logistieke partner nog niet klaar is, moest de minister naar de rechter.

Achter de schermen van de vaccinatiecampagne staan de zenuwen strakgespannen. Medista, het Belgische bedrijf dat de coronavaccins beheert en verdeelt, heeft vorige week aan Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke laten weten dat ze de samenwerking tijdelijk wil stopzetten. Omdat de federale overheid momenteel echter geen alternatief heeft, zou dat betekenen dat er voorlopig geen vaccins meer verdeeld kunnen worden aan ziekenhuizen en vaccinatiecentra. Die laatste hebben nog ruime voorraden, maar de ziekenhuizen niet.

Quote Wij wensen niet langer te werken voor een onbetrouw­ba­re overheid die haar macht misbruikt. We worden al maanden getergd door een leidingge­vend ambtenaar bij de FOD Volksge­zond­heid en de minister tolereert dat. Hij laat het zelfs niet onderzoe­ken. Sarah Taybi, CEO Medista

De ruzie tussen Medista en Vandenbroucke is daarmee aan een nieuw hoofdstuk toe. In een persbericht haalt de firma stevig uit naar de minister en zijn administratie. “Wij wensen niet langer te werken voor een onbetrouwbare overheid die haar macht misbruikt”, zegt CEO Sarah Taybi. Zij hekelde eerder al het feit dat haar bedrijf ondanks een contract tot 2025 aan de kant werd geschoven en vervangen door een buitenlandse multinational. Dat gebeurde volgens haar op een oneerlijke manier. “We worden al maanden getergd door een leidinggevend ambtenaar bij de FOD Volksgezondheid en de minister tolereert dat. Hij laat het zelfs niet onderzoeken.”

Facturen

Medista vindt het ook niet kunnen dat de overheid al een jaar systematisch facturen betwist. Midden augustus bleek dat er nog voor 4,8 miljoen euro aan onbetaalde facturen open stonden. Vandenbroucke zei toen dat er twee gerechtelijke procedures liepen omdat hij en de FOD de juistheid van de facturen in twijfel trekken. “Twee weken geleden betaalden ze toch plots 3,5 miljoen euro”, zegt Taybi. “Het ging echter om een voorwaardelijke betaling. Dat wil zeggen dat ze het geld nog kunnen terugeisen.”

Taybi noemt dat een juridische spitsvondigheid. “De minister kan nu publiekelijk zeggen dat hij betaald heeft, terwijl hij weet dat we dat geld in principe niet kunnen gebruiken.” Het bedrijf zou de voorwaardelijke betalingen opzij moeten zetten tot er een definitieve uitspraak is voor de rechtbank. Dat kan nog jaren duren. “De overheid probeert ons financieel uit te roken. Dat is onaanvaardbaar.”

Quote Medista stelde een ultimatum aan Vandenbrou­c­ke: als de ‘voorwaar­de­lij­ke betaling' niet werd omgezet, zou het tijdelijk stoppen met het leveren van coronavac­cins.

Medista stuurde daarom vorige week een ultimatum naar Vandenbroucke en de FOD. Daarin vroeg het bedrijf onder meer om de ‘voorwaardelijke betaling' om te zetten in een definitieve betaling. Als de overheid daar niet op zou ingaan, dan zou het deze week tijdelijk stoppen met het leveren van coronavaccins aan de ziekenhuizen en vaccinatiecentra.

Nieuwe partner niet klaar

Dat zou een probleem geweest zijn, want de nieuwe logistieke partner die Vandenbroucke in augustus officieel heeft aangekondigd, is nog niet klaar om de boostercampagne over te nemen. De firma Movianto beschikt niet over voldoende diepvriezers voor de Pfizer-vaccins en is momenteel nog bezig met het aanvragen van de juiste vergunningen.

Vandenbroucke trok daarom in allerijl naar de rechter en die gaf hem vrijdag een gerechtelijk bevel dat Medista voorlopig dwingt om verder te werken. Per inbreuk riskeert de firma een dwangsom van 250.000 euro. Op die manier is de boostercampagne minstens tijdelijk gered. Al is het conflict daarmee niet van de baan. Integendeel. “Vandenbroucke neemt ons nu in de tang”, zegt Taybi. “Zelfs als wij niet correct betaald worden, moeten wij verder werken.” Het bedrijf beraadt zich nu over eventuele nieuwe juridische stappen.

De minister wenst voorlopig niet te reageren. Eerder verklaarde hij al dat het voorzien was dat Medista de huidige boostercampagne nog zou afwerken voor de overheid en dat de firma een opzegtermijn moet respecteren tot februari 2023.

Oppositiepartij N-VA reageert wel al op de escalerende ruzie. “Het politieke en juridische steekspel van minister Vandenbroucke heeft de vaccinatiecampagne bijna op losse schroeven gezet", vindt Kamerlid Kathleen Depoorter. “Een ronduit ongepaste houding voor een minister die hoort te handelen in functie van het algemeen welzijn. De Vlaamse regering was eerder al ongerust over de last minute verandering van logistieke partner. Nu blijkt die nieuwe partner niet op tijd klaar en moet Vandenbroucke met hangende pootjes terug naar Medista. Van een gênante vertoning gesproken.”

LEES OOK: