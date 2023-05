Ruzie tussen Van Quickenborne en Van Peteghem: “Geen fiscale hervorming als er belastingverlaging komt voor werklozen en leefloners”

Het zit er bovenarms op tussen Open Vld en CD&V. De regering wil nog voor de zomer een akkoord vinden over een fiscale hervorming. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde zijn plannen een tijd geleden al voor aan de pers, maar over die plannen - die meteen ook binnen de eigen meerderheid op kritische opmerkingen en onenigheid botsten - zal duidelijk nog een hartig woordje gediscussieerd worden binnen de Vivaldi-regering.



Het uitgangspunt is nochtans duidelijk: wie werkt moet meer overhouden, er mag geen impact zijn op de begroting en er moet iets gebeuren op het vlak van competitiviteit, aldus premier Alexander De Croo (Open Vld).

Het federale kernkabinet heeft vorige week woensdag ook een eerste keer gedebatteerd over de hervorming die Van Peteghem voorstelt. Een nieuw voorstel “dat rekening houdt met verschillende bezorgdheden”, wordt binnen twee weken verwacht, liet De Croo een dag later in de Kamer verstaan. Dat is dus komende week. Maar na de passage van minister Van Quickenborne in het ‘VTM Nieuws’ op zondagmiddag pakken er zich donkere wolken samen boven de Wetstraat.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zondag in de studio van 'VTM Nieuws'

Rode lijn

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) liet daar weten dat zijn partij zeker één groot struikelblok ziet: “De essentie voor ons is dat het verschil tussen werken en niet werken groter moet worden: minstens 500 euro netto per maand. Als ik dan het plan bekijk van de minister van Financiën, dan zie ik dat hij in zijn plan ook een belastingverlaging voorziet voor werklozen en leefloners. Dat is hoogst problematisch”, oordeelt hij. “Vandaag zijn er situaties waarbij werklozen op het einde van de maand netto meer overhouden dan mensen die ‘s morgens vroeg opstaan en gaan werken. Voor ons is dat een duidelijke rode lijn.”

“Als de minister van Financiën en andere partijen vasthouden aan die belastingverlaging voor werklozen en leefloners, dan komt er voor ons géén fiscale hervorming. We zeggen nu allemaal dat het verschil tussen werken en niet werken groter moet worden, dan is het zaak om dat ook effectief te doen.”

Van Peteghem: “Rode lijn is zonder voorwerp”

“De rode lijn van collega Van Quickenborne is zonder voorwerp”, zo zegt Van Peteghem in een reactie. “CD&V staat al sinds dag één achter het uitgangspunt dat wie werkt netto meer moet overhouden. In mijn voorstel wordt de verhoging van de belastingvrije som geneutraliseerd voor wie niet werkt. Zij krijgen dus geen extra netto.”

“Waar we momenteel wel nog van mening verschillen, zijn bijvoorbeeld werklozen die in de loop van het jaar zijn beginnen werken. Iets wat we allemaal aanmoedigen. In mijn voorstel krijgen zij de belastingkorting wél voor de periode dat ze werken, net omdat we deze mensen willen stimuleren om aan de slag te gaan. Want dat is net het doel van de hele fiscale hervorming.”

Van Quickenborne reageert: “Van Peteghem wordt tegengesproken door zijn eigen kabinet en administratie”

Maar die repliek schoot bij Van Quickenborne dat weer in het verkeerde keelgat. Hij wijst op een nota van de FOD Financiën zelf: met het voorstel van financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V) zou er 325 miljoen euro per jaar naar de inactieven vloeien. Van Quickenborne is daarover verbolgen: “Minster Van Peteghem wordt tegengesproken door zijn eigen kabinet en administratie op dit punt tijdens de voorbereidende besprekingen. Maar het is goed dat de minister ons principe bevestigt dat de belastingverlaging enkel mag gaan naar wie werkt. Dan zal de hervorming moeten worden aangepast.”

