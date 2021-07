Rustplaats van laatste Belgische C-130 blijft gemoederen verhitten: “Op een patattenveld. Pure schande”

In het bewuste TikTok-filmpje, dat donderdag werd gelanceerd vanuit het leger zelf, is te zien hoe het vrachtvliegtuig op de luchtmachtbasis van Beauvechain/Bevekom in Waals-Brabant nogal troosteloos is neergepoot op een braakliggend terrein.



De C-130 was bijna 50 jaar in dienst bij de Belgische luchtmacht, maar moest onlangs plaats maken voor de nieuwe Airbus A400M Atlas.

Melsbroek

Begin dit jaar koos minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) ervoor om de laatste Belgische C-130 in Beauvechain van zijn oude dag te laten ‘genieten’. De Vlaamse oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang maar ook de meerderheidspartijen sp.a en Open Vld verzetten zich tegen die keuze. Zij vonden dat de laatste C-130 op de luchtmachtbasis van Melsbroek in Vlaams-Brabant moest blijven, de thuisbasis van het toestel.

Minister Dedonder liet zich niet vermurwen.

Koren op de molen

Het ongelukkige filmpje is dan ook koren op de Vlaamse molen. “Valt moeilijk te ontkennen dat er patattenvelden in ex-Joegoslavië zijn waar die beter geparkeerd zou staan”, twitterde Theo Francken (N-VA). Hij vindt het een “pure schande” dat de C-130 is achtergelaten op “een vuilnisbelt”. Ook liberaal Jasper Pillen uitte, in minder krachtige taal, zijn ongenoegen: “Dit is niet oké”.

Opgefrist

Binnen de krijgsmacht valt te horen dat het braakliggend terrein waar de C-130 momenteel geparkeerd staat in de komende weken en maanden nog opgefrist kan worden. Op termijn, richting 2030, is het de bedoeling om naast de luchtmachtbasis van Beauvechain een groots luchtvaartmuseum te bouwen. De laatste Belgische C-130 moet dan een van de pronkstukken worden.

“Uiteraard begrijp ik de emotie die met de laatste vlucht van dit toestel gepaard gaat”, liet Dedonder in april verstaan, toen Melsbroek definitief afscheid moesten nemen van het geliefde toestel met kenmerk CH13.

“Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: dat er een C-130 behouden blijft in de best mogelijke vorm en een zo breed mogelijk publiek bereikt. Dit is een Belgisch vliegtuig, dat symbool staat voor de Belgische geschiedenis. We moeten dit toestel in die zin bekijken. Dit toestel en al het andere militaire materieel is Belgisch, niet van de ene of de andere deelstaat. We mogen en moeten als land trots zijn op de rol die onze C-130’s hebben gespeeld, en de toestellen ook in die zin bewaren.”

