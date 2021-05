Russische winkelketen ‘Mere’ komt naar België

HET DEBAT. Is het een goed idee om enkel nog elektri­sche bedrijfswa­gens fiscaal aantrekke­lijk te maken? Dit is jullie mening

18 mei De federale regering heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het woon-werkverkeer. Vanaf 2026 zullen enkel nog elektrische bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. In het begin zullen ze 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn, maar die aftrekbaarheid wordt geleidelijk verminderd. Is het een goed idee om enkel nog elektrische bedrijfswagens fiscaal aantrekkelijk te maken? Eerder lieten we de experts hierover aan het woord, nu is het jullie beurt.