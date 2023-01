Russisch oorlogsschip met hypersonische wapens aan boord langs Belgische kust gepasseerd

Een Russisch fregat met een nieuwe generatie hypersonische kruisraketten aan boord is gisteren voorbij de Belgische kust gevaren. Het stak vervolgens het Nauw van Calais over. Vanmiddag meldde het Russische staatspersbureau Interfax op gezag van de Noordelijke Vloot van de Russische marine dat de ‘Admiraal Gorsjkov’ en zijn bevoorradingsschip de ‘Kama’ intussen Het Kanaal helemaal doorgevaren zijn in zuidelijke richting.

De ‘Admiraal Gorsjkov’ heeft volgens Russisch defensieminister Sergej Sjojgoe de Zirkon aan boord. Dat is een nieuwe kruisraket die negen keer de snelheid van het geluid kan halen (11.000 km/u) en een doel kan raken op meer dan 1.000 kilometer afstand. De ‘Admiraal Gorsjkov’ is het eerste Russische schip dat ermee uitgerust is. Volgens president Vladimir Poetin kent de raket “geen gelijke in welk land ter wereld ook”.

KIJK. Deze video toont waarom de Russische Zirkon zo gevaarlijk is.

Het fregat vertrok op 4 januari van zijn thuisbasis in de Barentszzee. Het voer afgelopen weekend door de Noorse Zee en begin deze week door de Noordzee. In de Noorse Zee werd het schip nauwlettend in de gaten gehouden door het Noorse leger, in de Noordzee nam de Britse marine het over.

Escorteren

Volgens commandant Ed Moss-Ward van de Britse ‘HMS Portland’ is het escorteren van oorlogsschepen in Britse en omliggende wateren een “routineactiviteit” voor de Royal Navy. “Door onze zichtbare en aanhoudende aanwezigheid zorgen we voor naleving van de maritieme wetgeving en ontmoedigen we kwaadaardige activiteiten om de belangen van onze natie te beschermen”, zegt hij.

Het internationale locatiesysteem AIS lijkt het nieuws van Interfax te bevestigen. Het toonde de ‘Kama’ vanmorgen ten zuiden van Engeland. Op satellietbeelden is te zien hoe twee schepen die aan de signalisatie van de twee Russische schepen lijken te voldoen, gisteren net voorbij onze kust naar het zuiden voeren.

Volgens Sjojgoe zou de ‘Admiraal Gorsjkov’ naar de Atlantische en de Indische Oceaan onderweg zijn. Het schip zal ook de Middellandse Zee aandoen. Het blijft de hele tijd in internationale wateren, wat perfect legaal is.

Onderweg doet het schip een aantal oefeningen. Het moet de wereld vermoedelijk laten zien dat Rusland - ondanks de tegenslagen in Oekraïne - nog altijd een te duchten tegenstander is.

