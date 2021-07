Ruslan (16) ziet kamp twee keer in water vallen: vanwege corona en daarna door het noodweer

Zaterdag 17 juli was voor Ruslan Jamaels een dag om naar uit te kijken: hij werd zestien én hij zou met de Chiro Don Bosco Kessel-Lo met de fiets op kamp vertrekken. Die verjaardag ging natuurlijk door, maar het vertrek naar het Naamse Saint-Aubin werd met een dag uitgesteld, vanwege de wateroverlast. Maar op zondag was het gelukt. Op maandag werd Ruslan grieperig wakker. Hij had keelpijn, voelde zich koortserig en plaatste zichzelf voor alle zekerheid in een aparte tent in quarantaine, want het kon weleens corona zijn. Zijn ouders kwamen hem oppikken, hij werd getest en bleek geen corona te hebben, maar gewoon een zware verkoudheid. Toch mocht hij niet terug naar het kamp, want hij was nog altijd ziek. Zaterdag kreeg hij groen licht van de dokter. Tien minuten nadat hij op het kampterrein was aangekomen, kreeg hij te horen dat de hele plek geëvacueerd moest worden. Een kampterrein dichtbij was al onder gelopen. Ruslan mocht meteen de bus op, opnieuw richting Kessel-Lo, samen met alle andere Chiro-kinderen van Don Bosco.