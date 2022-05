Rush op zonnepanelen zorgt voor lange wachttijden: “Klanten moeten soms tot drie maanden wachten”

De Panne “Als ik met mijn verhaal ook maar één kind kan redden...”: Laurens getuigt week nadat zoontje Dàvi Luiz (3) verdronk in zwembad in Portugal

“We vertrouwden onze Dàvi Luiz volledig en dat is ons fataal geworden; een kind blijft een kind”, zegt een gebroken Laurens Deconinck (30). Een week na die fatale dinsdagavond, waarop zijn zoontje verdronk in hun zwembad in Portugal, vindt hij steun bij zijn familie in De Panne. “Ik wil mijn verhaal doen om andere ouders te verwittigen. Het is het laatste wat ik kan doen voor Dàvi Luiz.” Laurens is de zoon van Vincent Deconinck en Dina Nevens, stichters van Donny Resorts.

9 mei