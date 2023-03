Rush op studentenkoten in álle Vlaamse studentensteden: hoe komt dat? 7 belangrijke vragen beantwoord

Debby v.d.V. (36), die emotionele getuigenis deed over haar man na zijn dood, probeerde hem zélf 2 keer te vergifti­gen

“Ik was zo gelukkig getrouwd met hem. Dit heeft hij niet verdiend.” Drie dagen nadat haar man ‘Witte’ werd doodgeschoten door de jaloerse ex van zijn nicht, getuigde Debby v.d.V. (36) emotioneel in onze krant. Nu blijkt dat zij zélf haar man al eerder van de baan wou ruimen, door hem minstens twee keer te vergiftigen. De vrouw zit vast in de cel voor poging tot moord.