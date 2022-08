Ruiter Tim verhuisde naar Blankenberge om met zijn paard op het strand te wandelen: “Het dier de eerste keer voelen zwemmen: spectaculair”

Op een jumping is the sky the limit, maar aan de kust kan ruiter Tim Rogghe (35) de competitiedrang even lossen: “In galop op het strand is ultieme vrijheid voor een paard. Voor mij dus ook.” De dertiger trok van de Groene Gordel naar het bezige Blankenberge om bij laag water zijn paard te zadelen. In zijn geval was tweemaal scheepsrecht.