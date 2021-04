Ruimere terugbetaling van brillenglazen vanaf juni

ANTWERPEN/BRECHT Rookpluim uit Brecht bereikt Antwerpen: “Zon is amper zichtbaar en het regent assen uit de lucht”

23 april Mochten de terrassen op het Antwerpse Zuid open zijn, zou iedereen er niet met mond- maar wel een gasmasker zitten. De rookgeur van de immense brand die momenteel woedt op het militair Schietveld in Brecht, heeft na de noorderdistricten nu zelfs het zuiden en oosten van Antwerpen bereikt. Wie hinder heeft sluit ramen en deuren, maar het ziet er spectaculairder uit dan het schadelijk is. “In Borgerhout is de zon niet meer zichtbaar en in het centrum vallen er assen uit de lucht.”