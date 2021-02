Ruim vijfde minder doden en gewonden op onze wegen (met dank aan coronamaatregelen)

Het aantal doden op onze wegen is vorig jaar met 22 procent gedaald ten opzichte van 2019. Er vielen nog 484 dodelijke slachtoffers of 134 minder dan het jaar voordien. Het aantal gewonden ging met 23 procent omlaag tot 36.266. In absolute cijfers waren er maar liefst 10.000 minder. De oorzaak: de coronamaatregelen, die een grote invloed hadden op onze verplaatsingen.

Een en ander blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute, op basis van gegevens van de Federale Politie. Het is echter niet allemaal goed nieuws. Zelfs met de fikse daling wordt de nationale doelstelling om het aantal verkeersdoden te halveren tussen 2010 en 2020 niet gehaald. We komen uit op een daling van 40 procent.

Daarnaast was er in Vlaanderen ook een lichte stijging van het aantal fietsdoden en was de ernst van de ongevallen op de autosnelwegen nooit zo hoog in de jongste 10 jaar.

Groot verschil

“Als je maand per maand de statistieken van 2020 vergelijkt met die van 2019, stellen we een groot verschil vast in maart en april - tijdens de eerste lockdown - en in november en december - na de introductie van de avondklok. In september zagen we daarentegen ongeveer evenveel doden en gewonden in 2020 dan in 2019", klinkt het bij Vias Institute.

Het aantal verkeersdoden daalde in Vlaanderen met 19 procent (van 304 naar 247). In Wallonië was de daling nog iets groter: 24 procent (van 295 naar 223). In Brussel ging het aantal verkeersdoden zelfs 26 procent omlaag (van 19 naar 14). Dat zijn voor alle drie de gewesten laagterecords.

Het aantal verkeersdoden daalde het meest in Limburg (-19 doden, van 57 naar 38). In Antwerpen waren er 16 verkeersdoden minder te betreuren. In Vlaams-Brabant vielen er 18 doden minder, in West-Vlaanderen was er slechts een kleine daling van 56 naar 51 doden, maar ook dat is wel een laagterecord. Alleen in Oost Vlaanderen is er een zeer lichte stijging van het aantal verkeersdoden van 66 naar 67.

Letselongevallen

Het aantal letselongevallen daalt overal in het land ongeveer even sterk, met zo’n 20 procent. Die tendens is in alle provincies zichtbaar: Oost-Vlaanderen en Antwerpen (-21 procent) kenden de grootste daling. Maar ook in Vlaams-Brabant (-19 procent), Limburg (-17 procent) en West-Vlaanderen (-16 procent) was er een terugloop.

Opmerkelijk is wel de lichte stijging van het aantal fietsdoden in Vlaanderen. Er vielen 71 dodelijke slachtoffers en dat waren er 3 meer dan een jaar eerder. De stijging laat zich vooral opmerken bij fietsers ouder dan 70 jaar die met een elektrische fiets op pad zijn. Vorig jaar vielen in die leeftijdscategorie 16 verkeersdoden, terwijl dat er een jaar eerder 9 waren. In Nederland is dezelfde tendens zichtbaar.

Fiets

Het aantal letselongevallen in Vlaanderen met een klassieke fiets daalde met 11 procent, bij de elektrische fietsen zagen we een lichte stijging met 5,5 procent.

Doordat er minder verkeer was, hebben sommige bestuurders harder gereden in 2020. Dat had een ongunstige impact op de ernst van de ongevallen. Zo was de ernst voor de ongevallen op de autosnelwegen het hoogst van de afgelopen 10 jaar. “We registreerden 42 doden per 1.000 letselongevallen in 2020 ten opzichte van een gemiddelde van 32 doden per 1.000 letselongevallen de voorbije jaren”, klinkt het.

Federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo) kondigt meer controles aan en een verbeterde sensibilisering voor de grootste risico’s in ons verkeer. “Tijdens het tweede semester van dit jaar zal ik een Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid organiseren om mee te bouwen aan de oplossingen die onze wegen veiliger kunnen maken. Meer respect tussen alle weggebruikers is daarbij een sleutelwoord voor een betere mobiliteit.”