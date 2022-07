Ruim twee uur vertraging op schema: topministers zitten sinds 21.30 uur weer samen om akkoord rond pensioenhervorming te vinden

Warmste plek in ons land haalt 35,4 graden, absolute recordtem­pe­ra­tu­ren in Frankrijk

De warmste temperatuur die vandaag officieel in ons land gemeten werd, bedraagt 35,4 graden Celcius. De eer was weggelegd voor het meetstation in Chièvres (provincie Henegouwen). In Ukkel werd een nieuw dagrecord opgemeten. Voortaan zal 18 juli 2022 te boek staan als de warmste 18de juli ooit, met een temperatuur van 33,7 graden Celsius. In Frankrijk werden historische temperatuurrecords gebroken.

21:29