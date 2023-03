Ruim honderd winkels van Delhaize vandaag gesloten

INTERVIEW. Directeur Antwerpse gevangenis opvallend eerlijk over drugge­bruik binnen de muren: “Volgens mij oefenen ze in het bos”

Drugs tieren welig in de straten van Antwerpen en dat is binnen de gevangenismuren niet anders. Vorig jaar werden dubbel zoveel drugspakketjes onderschept die over de muren werden gegooid dan het jaar ervoor. Maar de drugs die wél de cellen bereikt, is een veelvoud daarvan. Een openhartig gesprek met de directeur van de Antwerpse gevangenis. “Mannen zitten hier met drie of meer op een monocel een hele dag niets te doen, om rustig te worden steken ze een jointje op.”