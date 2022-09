Ruim helft van werklozen vindt stabiele job

Hemiksem Zes personen naar ziekenhuis na uitslaande woning­brand in Hemiksem

In de Kastanjelaan in Hemiksem is zondagavond brand uitgebroken in een woning. Door een snelle interventie van de brandweer bleef de schade beperkt, maar er werden uiteindelijk zes mensen, onder wie twee kinderen, afgevoerd naar het ziekenhuis.

