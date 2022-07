Ruim helft prijsvergelijkers voor autoverhuur overtreedt Europese consumentenwetgeving

Bij de zogenoemde ‘sweep’ werden 78 prijsvergelijkers onderzocht. Daarbij ook de websites van luchtvaartmaatschappijen, die hun klanten vaak vragen of ze op hun bestemming een auto willen huren. Slechts 45 procent van die websites is helemaal in orde met de Europese regelgeving, zegt commissaris voor Justitie Didier Reynders, die de resultaten van het onderzoek maandag bekendmaakte.

Onduidelijkheid troef

Bijna een op de drie websites geeft niet duidelijk aan of bij vragen of klachten de prijsvergelijker zelf, dan wel het betrokken autoverhuurbedrijf moeten worden gecontacteerd. 28 procent van de prijsvergelijkers vermeldt niet duidelijk de eigen bedrijfsnaam, iets minder dan de helft laat twijfel bestaan over wat gedekt is door de verzekering. Ook over de uiteindelijke kostprijs van een huurauto is niet elke site altijd even duidelijk. Zo gebeurt het dat jonge chauffeurs uiteindelijk nog een extra premie moeten betalen.

“Veel consumenten gaan binnenkort op reis en zullen een auto huren. Vaak doen ze dat via de website waarop ze een hotel geboekt hebben of via de site van een luchtvaartmaatschappij. Consumenten moeten in volle transparantie ingelicht worden over de huurvoorwaarden en over de rol van de prijsvergelijkers”, schetst Reynders. “Zo moeten ze weten welk bedrijf ze kunnen contacteren wanneer hun vlucht uitgesteld wordt. Ze moeten ook duidelijke en volledige informatie krijgen over de totale kostprijs van de huurauto en over de verzekering, zodat ze bij het ophalen niet voor onaangename verrassingen komen te staan.”

De betrokken nationale autoriteiten gaan nu bij de beheerders van de sites aandringen op aanpassingen en hen, indien nodig, vervolgen op basis van de bij hen geldende procedures.