Ruim een derde van leerlingen gaat met fiets naar school

Touring meent dat het aantal fietsende leerlingen nog flink omhoog kan. “Achtenvijftig procent van de leerlingen wordt met de auto naar school gebracht, in Wallonië is dat zelfs 73 procent”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. “Dat is eigenaardig als je weet dat 40 procent van de leerlingen op minder dan 3 kilometer van de school wonen.”

Veilige schoolomgeving

Een belangrijke voorwaarde om meer scholieren op de tweewieler te krijgen, is het veiliger maken van de schoolomgeving. Maar liefst 54 procent van de bevraagde ouders en grootouders vindt die niet veilig. De belangrijkste reden (71 procent) is de aanwezigheid van gemengd verkeer. “Een tweetal weken geleden heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) nog extra subsidies toegekend aan lokale besturen om de infrastructuur te verbeteren.”

Smagghe wijst ten slotte op het belang van verkeerseducatie om kinderen naar school te leren fietsen. “Al vanaf 8 jaar kunnen begeleiders meestappen en -fietsen met leerlingen om hen de weg naar school leren kennen. De school kan helpen door begeleid fietsen in groep uit te werken of een veilige route uit te stippelen.”

Minister Peeters zal in 2021 een recordbedrag van 335 miljoen euro investeren in fietsinfrastructuur. “We maakten in samenwerking met lokale besturen al 656 schoolomgevingen veiliger”, aldus de minister, “en we gaan ons nu focussen op schoolroutes. In 2021 investeer ik 30 miljoen om knelpunten op het woon-schooltraject weg te werken. Zo willen we bij iedere Vlaming de fietsreflex verder aanwakkeren.”