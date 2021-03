Ruim een derde minder dieren in beslag genomen vorig jaar

De cijfers vertonen een grillig verloop. Het aantal inbeslagnames steeg van 2.435 in 2016 naar 3.038 in 2017, naar 3.186 in 2018 en naar 6.465 in 2019, om dan in 2020 opnieuw fors af nemen tot 4.109. Volgens Allessia Claes is de uitschieter in 2019 (meer dan een verdubbeling) te verklaren door een grote inbeslagname bij een varkenshouder. Globaal genomen is er een stijging van het aantal in beslag genomen dieren, stelt ze vast.