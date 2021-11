Ruim anderhalf jaar werken in coronatijd: voelen we ons nog verbonden met de organisatie? Onderzoekers willen het graag van u weten

Wat is de impact van corona op ons werk? Voelen we ons nog verbonden met de organisatie waarvoor we werken? Professoren Kathleen Vangronsvelt en Ans De Vos willen het voor een vervolgonderzoek graag van u weten.

Organisatiepsychologen Kathleen Vangronsvelt en Ans De Vos (Next Generation Work – Antwerp Management School) onderzoeken sinds het begin van de coronapandemie wat de impact van Covid-19 in organisaties is. Zowel werkgevers als werknemers vragen ze naar de effecten op welzijn, samenwerken, loopbanen en het vertrouwen tussen werkgever en werknemer.

Quote Als we nu terugkij­ken op anderhalf jaar telewerken, aanpassen en afstand houden op de werkplek, wat is er dan veranderd? Ben jij veranderd? Professor dr. Kathleen Vangronsvelt

Volledig scherm Professor dr. Kathleen Vangronsvelt © Antwerp Managment School Vangronsvelt: “Waar we in april 2020 nog een beetje afwachtten tot het allemaal voorbij zou gaan, leerden we in de loop van de pandemie op een andere manier te werken. Als we nu terugkijken op anderhalf jaar telewerken, aanpassen en afstand houden op de werkplek, wat is er dan veranderd? Ben jij veranderd? Ben je door de pandemie op zoek gegaan naar ander werk? Of ben je je huidige job net meer gaan waarderen? Kan je de competenties ontwikkelen die nodig zijn voor een zinvolle job in de toekomst? En voel je je nog verbonden met de organisatie waarvoor je werkt?

Verbondenheid

Uit eerdere enquêtes die de AMS-onderzoekers afnamen, blijkt dat we met zijn allen moeten werken aan het herstellen van die verbondenheid. Om gelukkig te zijn, moeten we immers het gevoel hebben dat we ‘ergens bij horen’. Ook het uitspreken van verwachtingen tussen werkgever en medewerkers is nu meer dan ooit belangrijk. Is het nodig om allemaal naar de werkplek te komen voor de wekelijkse teammeeting, of kan het ook online? Mag ik nog taart meebrengen voor mijn verjaardag? Is het nog oké om tijdens de uren een frisse neus te halen op de fiets?

Volledig scherm Professor dr. Ans De Vos © Antwerp Managment School De Vos: “We hebben met zijn allen ook veel geleerd tijdens de pandemie. Digitale skills, maar ook efficiënter werken, of op een andere manier met collega’s omgaan. Staan we daar genoeg bij stil, zijn we daar voldoende fier op? We vernemen het graag.”

Vangronsvelt: “Meewerken aan dit onderzoek is uiterst waardevol. Zowel voor organisaties die hierdoor inzicht krijgen in wat medewerkers wel of niet helpt. Ook voor beleidsmakers die beter begrijpen welke impact de pandemie en de genomen maatregelen hebben op de werkende bevolking. Bepaal zelf mee wat we straks lezen over ‘de impact van Covid-19 op de werkende mens’.”

Ben je tussen 18 en 65 jaar en werk je, in loondienst of als freelancer in een organisatie? Of ben je momenteel (tijdelijk) zonder werk? Doe dan mee aan de enquête. Het invullen zal een 10-tal minuten in beslag nemen.

