Ruim 99 procent van baby's in Vlaanderen gescreend op aangeboren aandoeningen

Afhanke­lijk van waar je woont, kan middelbare school 500 euro duurder zijn: “We moeten komaf maken met die zogenaamde elitescho­len”

843 euro voor het eerste middelbaar in Merksem, tegenover 308 euro in Oostende. Uit cijfers die Vooruit heeft verzameld bij 136 scholen in Vlaamse centrumsteden en Brussel blijkt dat ouders voor dezelfde studierichting in sommige scholen tot 500 euro meer betalen. Hoe komt dat? En is een maximumfactuur ook in het middelbaar een goed idee? Onderwijsexperten leggen uit.