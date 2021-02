Ruim 800 knelpunten op schoolroutes op gewestwegen in kaart gebracht

Jobverlies neemt sterk toe in 2021: coronacri­sis blijft Belgische kmo’s parten spelen

11:35 Voor de Belgische kmo’s is het jaar slecht gestart: voor het eerst in twee jaar tijd is er in de maand januari sprake van jobverlies. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Worx. Zij bekeken de cijfers van meer dan 21.000 Belgische kmo-werkgevers in de privésector over de laatste twee jaar. De klappen vallen vooral in sectoren waar veel arbeiders werken.