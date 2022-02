Ruim 800 extra plaatsen in Belgische gevangenissen om overbevolking te bestrijden

Vlaams PFAS-rap­port waarschuwt: “In heel Vlaanderen geen eieren van eigen kweek meer volgens Europese norm”

Als we de strenge Europese normen volgen, dan is het in heel Vlaanderen afgeraden om nog eieren van eigen kweek te eten. Niet alleen in zwaar verontreinigde gebieden als Zwijndrecht. Dat besluit een nieuw Vlaams rapport van Professor Karl Vrancken, de PFAS-opdrachthouder van de Vlaamse overheid. Volgens het rapport is het aandeel van PFAS in eieren veel groter dan in zelfgekweekte groenten.

5 februari