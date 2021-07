Ruim 6.000 deelnemers voor toelatingsexamens arts en tandarts, minister Weyts gaat kijkje nemen

Op meer dan honderd locaties in Vlaanderen leggen 4.822 geïnteresseerden vandaag het toelatingsexamen af om te kunnen beginnen aan de universitaire opleiding geneeskunde. Morgen wagen nog eens 1.190 anderen zich aan het toelatingsexamen voor de opleiding tandheelkunde. Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ging een kijkje nemen in het Koninklijk Atheneum in Etterbeek en zag dat de start van het digitale examen zonder problemen verliep.

Tot twee jaar geleden vonden de toelatingsexamens arts en tandarts jaarlijks plaats als massa-evenement op de Heizel, maar de coronapandemie bracht daar verandering in. Net als vorig jaar zullen ze ook nu weer gelijktijdig worden georganiseerd in meer dan honderd middelbare scholen en universiteiten verspreid over Vlaanderen. Daar moeten de studenten het toelatingsexamen digitaal afleggen.

Terwijl als gevolg van de coronapandemie en de impact ervan op het onderwijs vorig jaar nog een deel van de leerstof werd geschrapt uit de proeven, is dat dit jaar niet het geval. De examencommissie "heeft beslist dat het niet nodig is om leerstof te schrappen en vindt het ook zeker niet in het belang van de deelnemers", luidt het daarover op de website van Vlaamse overheid toelatingsexamenartstandarts.be.

Volledig scherm © Henk Deleu

Het toelatingsexamens gebeurt in twee delen: deelnemers krijgen in de voormiddag drie uur de tijd om kennis- en inzichtsvragen te beantwoorden en in de namiddag anderhalf uur om vragen over generieke competenties in te vullen. Op 16 juli kennen ze hun resultaten.

Niet meer in Heizelpaleis

Sinds de coronapandemie uitbrak is er van een toelatingsexamen arts in een overvol Heizelpaleis geen sprake meer. Het examen werd gedecentraliseerd en gedigitaliseerd. De jongeren die dromen van een carrière als arts of tandarts kunnen zich nu in een kleinere klas concentreren op het toelatingsexamen en doen dat achter een laptop. Een positief gevolg van de gezondheidscrisis waaraan minister Weyts ook in de toekomst wil vasthouden.

“Dit is een totaal andere omgeving dan toen we met 5.000 mensen in eenzelfde locatie op de Heizel zaten, met alle stress die erbij komt. Nu zitten ze met 15 in een klaslokaal. Een ongelooflijke verbetering die enkel wat meer werk voor ons meebrengt aangezien we op 74 locaties moeten zorgen dat de ICT in orde is”, vertelt Weyts.

Niet alle geslaagden kunnen aan de opleiding arts of tandarts beginnen. Van de 4.822 studenten die zich inschreven voor het toelatingsexamen arts, worden de beste 1.276 geselecteerd. Voor de richting tandarts zijn 1.190 jongeren ingeschreven voor het examen en zijn er uiteindelijk slechts 180 plaatsen. Het is de enige keer dat studenten aan het toelatingsexamen kunnen meedoen dit jaar.

Volledig scherm © Photo News