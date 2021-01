Ruim 500 inspecteurs houden vanaf vandaag ‘flashcontroles’ op telewerk: “Op kantoor omdat het te druk is thuis? Ook dat is overtreding”

Onder­wijstop­man Lieven Boeve over eerste schooldag na kerstvakan­tie: “Aantal leerlingen dat in quarantai­ne moet, is beperkt”

4 januari De kerstvakantie is officieel voorbij. Dat betekent dat de scholen opnieuw open zijn. Iedereen die terugkomt uit een rode zone en daar meer dan twee dagen verbleef, moet verplicht in quarantaine. Het aantal leerlingen en leerkrachten dat in quarantaine moet, is beperkt. Dat zegt onderwijstopman Lieven Boeve aan HLN LIVE.