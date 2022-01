Ruim 500 Belgen kozen in 2021 voor administratieve geslachtsaanpassing

Transman James (21) getuigt voor Rode Neuzen Dag: “Er zullen altijd mensen zijn die tegen me zijn, maar het allerbe­lang­rijk­ste is dat ik gelukkig ben”

James Fiers (21) werd geboren als Angel. Als kind al wist hij dat hij geboren was in het verkeerde lichaam. Maar pas toen James 18 was, startte hij de fysieke transitie van vrouw tot man. Hij spartelde zich door enkele heel moeilijke jaren, maar is nu een zelfzekere jongeman die, naar aanleiding van de Rode Neuzen Dag, zijn verhaal vertelde aan zijn medeleerlingen van het MSKA Roeselare. “Ik wil heel graag andere transgenders helpen, want het blijft een taboe”, zegt hij.

15 november