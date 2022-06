Ruim 5.200 Vlamingen laten auto deze maand vaker staan

Met de campagne wil Netwerk Duurzame Mobiliteit zoveel mogelijk Vlamingen dertig dagen lang laten proeven van alternatieven voor hun eigen auto. Van alle Vlaamse enthousiastelingen woont één derde (32,8 procent) in de provincie Antwerpen, 28 procent in Oost-Vlaanderen, 19 procent in Vlaams-Brabant en 16 procent in West-Vlaanderen. Limburg geeft de auto weinig rust, want slechts 6,5 procent van de deelnemers is Limburger. Het gros van alle deelnemers (59 procent) woont in grotere steden.