Ruim 5.000 voltijdsequivalenten betaald door zorgpersoneelsfonds

De federale regering richtte het zorgpersoneelsfonds in 2019 op om het tekort aan arbeidskrachten in de sector aan te pakken en de werkdruk te verlagen. Het dient niet alleen om te voorzien in meer verpleeg- of zorgkundigen, maar ook in extra ondersteunend personeel met logistieke of administratieve taken.

In de ziekenhuizen werden zo 4.862 bijkomende voltijdsequivalenten gecreëerd. “Bij 75 procent van de aanwervingen gaat het om verpleegkundigen of zorgkundigen”, zegt het kabinet-Vandenbroucke vrijdag. “Algemeen geeft 87 procent van de ziekenhuizen een nettotoename van het personeel aan.”

Ook in de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra kwamen er - in mindere mate - banen bij. Over de hele sector gezien, leidde het fonds tot meer dan 5.000 extra voltijdsequivalenten.

Kies voor de zorg

Jaarlijks gaat 402 miljoen euro naar het zorgpersoneelsfonds. In juli vorig jaar voorzag de federale regering eenmalig in 20 miljoen euro extra en ook bij de begrotingscontrole vorige maand maakte ze nog eens bijkomend 20 miljoen euro vrij.

Met het geld gebeuren niet alleen bijkomende aanwervingen, ziekenhuizen financieren er ook (medische) apparatuur, ergonomisch materiaal of zelfs psychologische ondersteuning voor het personeel mee. Daarnaast gaan ook middelen uit het fonds naar opleidingen en het omvormingstraject ‘Kies voor de zorg’.

Jaarlijks scholen ongeveer 1.000 mensen zich om tot verpleeg- of zorgkundige. Dat gebeurt niet alleen via ‘Kies voor de zorg’, maar ook via het al langlopende ‘Project 600' voor niet-verpleegkundigen in de gezondheidssector. Zij komen er boven op de instroom via het reguliere onderwijs.

