Ruim 480 gevallen van apenpokken in ons land

In België zijn nu al 482 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Dat blijkt uit de recentste cijfers op de website van gezondheidsinstituut Sciensano. Vorige week was er nog sprake van 393 besmettingen. Het gaat om 261 gevallen in Vlaanderen (54 procent), 172 gevallen in Brussel (36 procent) en 49 gevallen in Wallonië (10 procent).