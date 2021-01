Ruim 450 oproepen bij hulplijn voor pedofiele gevoelens in 2020: opvallende stijging tijdens lockdowns

Stop it Now! bestaat in ons land sinds mei 2017 en is een hulplijn voor wie zich zorgen maakt over zijn seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen of over dergelijk gedrag van iemand uit zijn omgeving. De doelgroep beperkt zich dus niet tot pedofielen of -seksuelen. Sinds de opstart van de hulplijn in 2017 werden in totaal 1.502 oproepen geregistreerd. Daarvan vonden er 719 plaats via e-mail, 652 per telefoon en 131 via de chatfunctie, die sinds juni 2019 operationeel is.