Ruim 3.200 leerlingen nemen deel aan tweede sessie ijkingstoetsen

Antwerpen UPDATE: Opnieuw gewapend commando opgepakt in auto: drie jonge mannen en twee vrouwen voorgeleid bij onderzoeks­rech­ter

De Antwerpse politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een gewapend commando onderschept. Dat bevestigt het Antwerps parket. De vijf jonge verdachten zaten in een auto toen ze in de Lode Vissenaekenstraat door de politie werden tegengehouden. Dat is vlak bij de Deken De Winterstraat, waar al verschillende keren aanslagen gepleegd werden. De vijf worden in de avond voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

25 augustus