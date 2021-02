Ruim 225 miljoen uitgekeerd aan ondernemers via tweede Vlaamse steunpakket

De Vlaamse overheid heeft tijdens de zomer van 2020 het Vlaams Beschermingsmechanisme in het leven geroepen voor getroffen ondernemers. Ondernemingen die een omzetdaling van minstens 60 procent kunnen voorleggen tegenover dezelfde periode in 2019 of die verplicht gesloten zijn, komen hiervoor in aanmerking.

Vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2020 konden ondernemers die in aanmerking kwamen voor het tweede grote Vlaamse coronasteunpakket steun aanvragen voor de periode van augustus tot 15 november. In totaal is dit Vlaams Beschermingsmechanisme goed voor 225,43 miljoen euro voor 75.371 ondernemingen. Ter vergelijking: tijdens het eerste steunpakket met de hinder- en compensatiepremies bedroeg het totaalbedrag 1,27 miljard euro aan premies aan 151.737 ondernemingen.

Volgens Vande Reyde is het goed dat het ‘helikoptergeld’ uit het voorjaar van 2020 is geëvolueerd richting ondersteuning voor bedrijven die het echt nodig hebben. “De steun uit de eerste golf was nodig, maar we kunnen er niet omheen dat daarbij sommige ondernemers heel erg veel steun kregen en anderen te weinig. Het Vlaams Beschermingsmechanisme kijkt naar de omzetdaling en is dus eerlijker", zegt het parlementslid. "De steun blijft echter hard nodig, zeker in de zwaar getroffen sectoren. Voor veel ondernemers is het nog steeds een strijd om te overleven. We mogen hen niet in de steek laten.”