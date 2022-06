Ruim 20 jaar voor hij met machete aan bed stond, waren er al waarschuwingssignalen: Peter V.H. (44) eerder veroordeeld voor belaging en geweld

Peter V. (44) was eerder al geweldda­dig binnen het gezin van dodelijk slachtof­fer Jarne (19) en had een straat- en contactver­bod: alles wat we nu weten over gijzelings­dra­ma in Merksplas

In de Rodenbachstraat in Merksplas, in de Noorderkempen, is zaterdagochtend de 19-jarige Jarne Pire om het leven gekomen nadat hij vermoedelijk neergestoken werd door Peter V., de ex-vriend (44) van zijn moeder (43). De dader, die niet de vader van Jarne is, gijzelde daarna nog urenlang zijn ex. De man bleek ook vrij te zijn onder voorwaarden en had een straat- en contactverbod na eerdere feiten van intrafamiliaal geweld. Dat bevestigt het parket aan HLN en VTM Nieuws.

26 juni