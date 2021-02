Ruim 2.800 bijwerkingen gemeld na het zetten van een coronavaccin

Rusland halveert prijs Spoet­nik-vac­cin

17:12 Rusland halveert in eigen land de prijs van het Spoetnik V-vaccin. Dat meldt de Telegraaf. De twee dosissen zullen in totaal 866 roebel of 9,50 euro kosten. “De korting komt er door het optimaliseren van het productieproces”, zegt handelsminister Denis Mantoerov.